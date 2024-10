Reggina, per Cevoli scelte quasi obbligate. Ancora novità nell’undici titolare

Finalmente al Granillo per fortuna nella giornata più importante. Perchè la sfida con la Paganese si presenta come una di quelle gare in cui conta solo un risultato: vincere.

Gli amaranto hanno trascorso questa settimana lavorando sodo e soprattutto cercando di capire il perchè di prestazioni come quella sul campo del Rende, deludente e di scarsissima incisività in modo particolare nel secondo tempo.

Cevoli dovrà rinunciare agli infortunati Confente e Salandria, mentre recupera Tulissi, comunque non al meglio. Questa la probabile formazione:

Licastro; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Franchini, Zibert, Marino; Sandomenico, Tassi, Ungaro (Tulissi). All Cevoli