Reggina, Cevoli: “Squadra con le palle. Ci prendiamo il regalo dell’arbitro sul 2-0”

Le parole del tecnico amaranto dopo la vittoria sulla Vibonese, quarto successo nelle ultime cinque gare: “Abbiamo affrontato un’ottima squadra, i risultati ottenuti sinora parlano per la Vibonese. Sapevamo che era una gara difficile, nel primo tempo abbiamo sofferto ma come spesso dico gli episodi fanno la differenza.

Sul 2a0 sembrava un regalo dell’arbitro e ce lo prendiamo, altre volte siamo stati penalizzati. Ultimi giorni difficili? Noi ci siamo sempre concentrati sul campo, in quel momento la squadra ha preso una posizione forte e andava fatto. Questa squadra ha le palle, fatemi usare per una volta questo termine. Devo elogiare questa squadra, con tutte le difficoltà vissute abbiamo fatto 23 punti con 11 gara in trasferta. Siamo in piena posizione play-off con la seconda squadra più giovane del girone, ci sono tanti motivi per essere contenti”.