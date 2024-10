Reggina, Cevoli verso le conferme in blocco e qualche dubbio. La probabile

Si cercava la continuità che invece, purtroppo, non è arrivata. Anche un pareggio avrebbe potuto regalare un sorriso agli amaranto, la batosta subita contro la Cavese ha rimesso tutto in discussione.

Mister Cevoli non ha operato il turnover nel turno infrasettimanale, potrebbe non farlo anche in occasione della trasferta in terra campana contro la Casertana. Un dubbio potrebbe essere rappresentato dalle condizioni fisiche di Kirwan, uscito malconcio dalla sfida del Granillo, ma comunque nel gruppo dei convocati.

REGGINA: Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Marino (Franchini), Zibert, Salandria; Ungaro, Tassi, Sandomenico. All. Cevoli