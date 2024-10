Reggina, Cevoli: “Vittoria importante, lottato da squadra”

La Reggina supera il Bisceglie con la rete di Sandomenico. La soddisfazione di mister Cevoli dopo la prima vittoria in campionato: “La squadra ha lottato, è stata unita fino alla fine. E’ una vittoria importante, abbiamo reagito subito dopo la sconfitta di Trapani. Oggi abbiamo rischiato solo su calcio piazzato al cospetto di una buona squadra come il Bisceglie. Lo dico sin dal primo giorno, abbiamo bisogno di lavorare e di un pò di tempo perchè è un gruppo totalmente nuovo. Petermann? E’ sbagliato gettare la croce su un giocatore per una prestazione negativa, io li vedo allenarsi duramente tutti i giorni. Nel finale ho inserito un difensore perchè il Bisceglie giocava con palloni alti e servivano centimetri in area di rigore. Ci godiamo questi primi tre punti e da lunedi pensiamo al prossimo impegno in campionato”.