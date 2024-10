Reggina, che peccato! Con la penalizzazione si scivolerebbe di tre posti. La classifica

Un dicembre ad altissimo livello, la conquista dei play off, ma anche il fastidio di perderli momentaneamente per la penalizzazione

Con un girone di ritorno appena iniziato ed una gara ancora da recuperare, quella di andata con la Viterbese, oggi la Reggina è collocata all’ottavo posto della classifica con 27 punti. Un cambio di rotta maturato in questo incredibile mese di dicembre, con la compagine di mister Cevoli da qualche settimana in piena zona play off, ma allo stesso tempo l’amara consapevolezza di dover lasciare per strada diversi punti, per la questione penalizzazioni.

Taibi ha già manifestato il proprio fastidio per una classifica che muterà, immaginiamo sia la stessa cosa per tecnico e giocatori. Oggi c’è incertezza su quanti potrebbero essere i punti da sottrarre, perchè oltre alla recidiva che si spera di annullare, la società ha avanzato ricorso su quei contributi non pagati il 16 di ottobre, improntandolo su un ritardo di inizio del campionato non previsto, che ha ritardato anche incassi e minutaggi. In attesa di capire quello che succederà, pur volendo pensare alla migliore delle ipotesi, quindi solo quattro punti (assai improbabile), comunque la Reggina uscirebbe momentaneamente dalla griglia play off vista la classifica attuale:

LA CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 46

Catania, Trapani (-1) 37

Catanzaro 34

Rende (-1) 31

Monopoli (-2), Vibonese 29

Reggina 27

Casertana 26

Potenza 25

Cavese 22

Sicula Leonzio 20

Rieti 19

V. Francavilla 18

Viterbese, Siracusa (-1), Bisceglie 15

Matera (-5) 11

Paganese 8

(Viterbese con sei gare da recuperare)

Qualora dovessero essere, come si pensa, 6 i punti di penalizzazione, si andrebbe a quota 21 dietro la Cavese e comunque ad un solo punto dal decimo posto.