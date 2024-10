Reggina, sta per finire l’era Praticò. La sensibilità dei tifosi amaranto

Se tutto dovesse procedere secondo quanto stabilito, l’era Praticò starebbe per volgere al termine. Tre anni vissuti con grande intensità, da quella ripartenza dopo il fallimento della Reggina Calcio, il ritorno tra i professionisti, le difficoltà economiche sempre manifestate, fino al rischio di scomparire nuovamente maturato al termine di un periodo durissimo, poi scongiurato con l’accordo preliminare trovato con la M&G e che dovrebbe portare al closing tra qualche giorno.

Anni duri, dicevamo, complicati, con tante polemiche che si sono sviluppate ed una figura, quella del presidente Mimmo Praticò, spesso presa di mira. Domenica 30 dicembre 2018, allo stadio Granillo, la gente di Reggio ha voluto riconoscere, a prescindere da tutto, al massimo dirigente una sorta di ringraziamento per quanto fatto, tributando un lungo e caloroso applauso. Momenti di grande emozione vissuti anche dal figlio Giuseppe che ha assistito alla scena piacevolmente sorpreso, ma soprattutto con grande trasporto:

“Una sensazione bellissima ed una fortissima emozione. Vedere l’intera tribuna applaudire il presidente Praticò, oltre a farmi enorme piacere, in qualche modo ci ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi anni. Solo chi lo conosce bene può sapere che in ogni cosa mio padre ci ha sempre messo il cuore e tutto se stesso, è stata davvero una emozione fortissima, mi vengono i brividi anche in questo momento che nei stiamo parlando”.