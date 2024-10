Reggina-Chievo: mister Baroni pensa ad altri cambi per la sfida di domenica

La sconfitta lascia sempre l’amaro in bocca, anche se arriva in maniera immeritata e dopo una prestazione, in modo particolare nel primo tempo, più che accettabile. Dopo il successo contro il Monza, ci si aspettava lo slancio definitivo verso la parte più tranquilla della classifica ed invece, come spesso accaduto nel corso della stagione, un altro stop ha riportato l’intero ambiente a pensare, giustamente, a raggiungere solo un obiettivo, la salvezza e bisogna farlo il prima possibile.

Leggi anche

Le possibili novità in casa Reggina

Per il prossimo turno di campionato, la Reggina scenderà in campo dopo tutte le dirette concorrenti che giocheranno al sabato. Mister Baroni, nonostante il giorno di riposo in più rispetto all’infrasettimanale, ha già anticipato nel post gara di Brescia che ci saranno dei cambi nell’undici iniziale. Sicuro verrà consentito a Rivas di tirare il fiato, visto che in queste ultime due gare ha speso moltissimo ed è uscito dal rettangolo di gioco affaticato ed insieme a questo, scontato il rientro in squadra di Crimi dopo la squalifica. L’opzione attaccante rapido con la presenza di Okwonkwo verrà messa da parte per far posto ad uno tra Montalto o Denis, mentre su una delle corsie esterne, ci sarà nuovamente Edera. In difesa, la squalifica di Loiacono, farà spazio al ritorno tra i titolari di Cionek, impeccabile con il Monza e stranamente in panchina contro le rondinelle.