Reggina: il chiodo fisso di Taibi e il desiderio di Cevoli

Destano curiosità e interesse le ultime dichiarazioni rilasciate dal Ds Taibi e dal tecnico Cevoli. Il primo ha recentemente parlato di un chiodo fisso, un sogno che spera prima della chiusura del calciomercato di poter trasformare in realtà, il secondo di una necessità già conosciuta dal suo direttore, riguardo quel tassello mancante che spera arrivi per il completamento dell’organico.

Ruoli? Caratteristiche? Sulle considerazioni di Taibi credo non vi possano essere dubbi. Ha sempre detto sin dal suo insediamento che la costruzione della squadra sarebbe passata dall’acquisizione di un buon portiere e la necessità di avere un attaccante che conosca la categoria, di esperienza ed abituato a fare gol. In questo momento e con l’arrivo ultimo di Alessio Viola il reparto offensivo sembrerebbe completo salvo quel colpo di coda finale che per il DS rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.

Quando parla di chiodo fisso, quindi, è facile individuarne il ruolo, forse meno il nome del bomber. Ci sono stati tentativi per Rolando Bianchi e Sforzini, a lui piace moltissimo Baclet. Vedremo quello che riserveranno queste ultime settimane di calciomercato.