Reggina, Ciavattini: ‘La prima immagine di Reggio, tifosi e storia’

Prime dichiarazioni in amaranto di Stefano Ciavattini:

“Ho scelto la Reggina perchè mi ha convinto il progetto e sicuramente firmare per tre anni è un segnale forte e che denota una profonda convinzione della mia scelta.

La prima immagine che ho avuto di Reggio sono i tifosi e la storia, non lo dimenticherò. Per me è un privilegio vestire la maglia amaranto della Reggina”

Credits photo: AS Roma