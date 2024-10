Reggina: Cicerelli a tutto campo. Il gol, Rivas, Inzaghi ed il Bari

A pochi giorni dalla sfida contro il Bari, l’esterno offensivo Emanuele Cicerelli è intervenuto a “Momenti Amaranto” in onda su Videotouring: “Il gol ancora non è arrivato, ma quello che conta sono sempre i tre punti. ci tenevamo dopo la sconfitta con il Frosinone a dare subito una svolta. Il gol prima o poi arriverà. In passato ho giocato indifferentemente a destra o sinistra, ma preferisco partire a piede invertito, poi quello che conta è dare un contributo alla squadra. La sostituzione di Rivas? Ero in panchina, ho assistito al tutto. Per un attimo ci rimani male, poi se sei intelligente come Rigoberto capisci e da qui viene fuori la forza di questo gruppo. Siamo una squadra completa, con un organico che consente di avere doppi calciatori per ogni ruolo ed anche gli allenamenti sono di alto livello. Siamo tutti concentrati e pronti il giorno della partita sia quelli che iniziano che coloro che subentrano”.

