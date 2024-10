Reggina, Cionek: ‘Sono a disposizione del mister, ma non sono al 100%’

A seguito della gara disputata al Granillo contro il Teramo, valevole per il secondo turno di Coppa Italia, il neo arrivato Cionek si è presentato in Sala Stampa.

“Le prime impressioni sono molto positive sia per quanto riguarda l’ambiente che la squadra. Ho visto una mentalità giusta, vogliosa. Io sono a disposizione del mister, dobbiamo però valutare tante situazioni: non gioco da fine luglio, non ho svolto una preparazione con la squadra e non sono al 100%”.