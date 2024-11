Reggina: l’ex Cirillo a tutto campo su Inzaghi, Gabriele Martino ed i tifosi

Ogniqualvolta gli si parla di Reggina a Bruno Cirillo brillano gli occhi. Lui cresciuto al centro sportivo S. Agata e diventato uomo e calciatore anche grazie al percorso effettuato con la maglia amaranto, prima del trasferimento all’Inter. L’esordio in serie A e quell’indimenticabile gol realizzato all’Olimpico di Roma, ricordi che Cirillo conserva nella sua memoria. I colleghi di PSB lo hanno intervistato sulla Reggina attuale, un passaggio su Inzaghi il suo “secondo papà” Gabriele Martino ed i tifosi.

“Penso sia una società seria che ha voglia di fare qualcosa di importante. Lo ha dimostrato prendendo un allenatore top per la categoria. L’obiettivo è un progetto da svilupparsi in due-tre anni. Sono contento del loro arrivo. Sono felicissimo del ritorno di Gabriele Martino in amaranto. Per me è un secondo papà, e stato lui a credere in me e dato la possibilità di affacciarmi nel calcio che conta. Sono sicuro che metterà a disposizione tutta la sua esperienza per portare in alto ancora una volta la Reggina. Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Inzaghi l’ho affrontato tante volte nella mia carriera e posso confermare che il mister è stato veramente un osso duro. Era molto difficile da marcare perché giocava sempre sul filo del fuorigioco. Attaccante straordinario”.