Reggina: prima il Città di S. Agata e poi Renelus. Pochi cambi per domenica

E’ stata fissata per il prossimo 23 gennaio la prima udienza riguardo la vicenda Renelus. Come più volte abbiamo raccontato la Scafatese ha presentato ricorso sulla posizione ritenuta irregolare del calciatore, mentre la Reggina, che lo ha messo in distinta anche la partita successiva con il Favara, pur senza farlo entrare in campo, ritiene di aver fatto tutto secondo regolamento.

Ma per il momento, l’appuntamento prioritario rimane quello di domenica con gli amaranto che tornano al Granillo per affrontare il Città di S. Agata e dopo aver conquistato quattro punti nelle ultime due trasferte dove ne avrebbe meritati sei per gioco espresso e occasioni da rete prodotte.

Mister Trocini da quando ha l’intero organico a disposizione, è riuscito a dare una identità precisa e con il trascorrere delle settimane anche il gruppo di calciatori ha acquisito maggiore consapevolezza.

L’obiettivo è quello di arrivare allo scontro diretto del 9 febbraio il più vicini possibile al Siracusa e questo lo si potrà fare solo vincendo sempre e magari sperando pure in qualche altro passo falso dei siciliani.

Per questa domenica il tecnico ritroverà Adejo che ha scontato il turno di squalifica e avrà per la prima volta a disposizione l’ultimo arrivato Capomaggio, ex di turno che non è escluso possa giocare subito. L’undici iniziale non dovrebbe riservare particolari modifiche se non qualche cambio dovuto alle tre partite in sette giorni.