Reggina-Città di S. Agata: dove e come vedere la partita

La possibilità di assistere all'incontro per chi non potrà essere al Granillo

Nuovo impegno casalingo per la Reggina in campo questo pomeriggio per affrontare al Granillo contro il Città di S. Agata. La squadra amaranto è reduce da una doppia trasferta dove i punti conquistati sono stati quattro ma ne avrebbe meritati certamente sei se non fosse arrivato quel beffardo pareggio contro la Scafatese. Mister Trocini potrà contare sull’ultimo arrivato Capomaggio e sul rientro dalla squalifica di Adejo.

Come e dove vedere la partita

“Collegati alla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la gara al costo di € 8,50.