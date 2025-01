Reggina-Città di S. Agata: la probabile formazione amaranto. Subito Capomaggio?

Reggina ancora in campo ed è la terza partita in sette giorni. Mister Trocini ha lasciato intendere che qualcuno potrebbe rifiatare per esempio Giuliodori uscito anzitempo dalla sfida con il Favara, mentre ci sono buone possibilità che Capomaggio, arrivato da poco, possa giocare sin dal primo minuto.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Vesprini, Girasole, Capomaggio (Adejo), Ndoye; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Grillo, Barranco. All. Trocini