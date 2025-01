Reggina-Città di S. Agata: attenzione ai cartellini, ci sono diffide pesanti

Guai a sottovalutare un avversario in difficoltà e in fase di smobilitazione. Ricordando il Pompei...

Si scende in campo a distanza di quattro giorni dalla preziosissima vittoria di Favara. La Reggina gioca la sua terza partita in una settimana puntando alla vittoria e per continuare la sua scalata verso la parte più alta della classifica con il Siracusa oggi distante di tre lunghezze.

Per fortuna mister Trocini può contare su un organico totalmente a disposizione, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Giuliodori e Ingegneri, lo scopriremo nel momento in cui verranno ufficializzate le convocazioni. Di sicuro il tecnico ritroverà Adejo rientrante dalla squalifica e l’ultimo arrivato Capomaggio che affronterà da subito la sua ex squadra.

Partita come sempre da non sottovalutare nonostante il grande momento di difficoltà del Città di S. Agata in piena smobilitazione e con l’attenzione massima per quello che riguarda i cartellini. Due giocatori importantissimi sono in diffida, Barillà e Laaribi, anche se ovviamente sarebbe meglio perderli durante il percorso che porterà al big match con il Siracusa (9 febbraio), visto che fino ad allora si giocheranno tre partite. Magari uno per volta se proprio deve accadere…