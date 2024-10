Reggina, clamorosa novità tra i convocati

Sembrava un discorso definitivamente chiuso quello tra la Reggina ed Adriano Mezavilla. Il suo rendimento molto al di sotto delle aspettative, i confronti a muso duro con la società e quel mercato di gennaio in cui si è provato in ogni modo a liberarsi del brasiliano, avevano fatto pensare ad un percorso di fatto concluso tra le parti. In più le dichiarazioni recenti del tecnico che ha parlato di un calciatore fuori dai programmi tecnici. Ed invece a sorpresa arriva la convocazione per la trasferta di Cosenza che apre nuovi scenari. Questo il comunicato della società:

Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la ventiseiesima giornata del campionato di serie C girone C tra il Cosenza e la Reggina prevista per domani 19 febbraio alle ore 20.45 presso lo stadio San Vito – “Gigi Marulla”

La lista dei ventitre convocati:

Armeno, Arras, Auriletto, Bianchimano, Castiglia, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sparacello, Tulissi, Turrin