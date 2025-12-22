Reggina: classifiche a confronto prima e dopo le cinque vittorie consecutive

A quattro punti dalla vetta, al termine del girone di andata. Detto ad agosto sarebbe stato descritto come un fallimento per la Reggina. Dopo le vicissitudini e i disastri di tutta la prima parte di stagione, sa invece quasi di impresa ricordando i momenti più bui con il fondo toccato la sera della disfatta casalinga contro l’Athletic Palermo, era il 16 novembre. Da quel momento sono state cinque le vittorie consecutive, zero i gol subìti e tanti punti guadagnati sulle dirette concorrenti. Riportiamo di seguito la classifica nel giorno in cui la squadra amaranto ha ceduto il passo ai nerorosa:

La classifica del 16 novembre

Nuova Igea 23; Savoia 22; Nissa 21 (una partita in meno); Sambiase 20; A. Palermo (una partita in meno), e Vibonese 19; Milazzo 18; Gela 16; Enna, Vigor Lamezia, Gelbison 14; Favara, Acireale 13; Reggina 12; Sancataldese 11; Ragusa 10; Paternò 9; Messina (-14) 6.

La nuova classifica

Savoia, Nuova Igea, Nissa 31; A. Palermo 29; Milazzo 28; Reggina 27; Sambiase, Gela 25; Gelbison 23; Vibonese 22; Sancataldese 19; Vigor Lamezia 18; Acireale, Favara 17; Ragusa 16; Enna 15; Messina (-14) 14; Paternò 10.