Serie D, i risultati del primo tempo: nessuno favorevole alla Reggina
I due giocatori migliori del Gela fuori per infortunio dopo pochi minuti
02 Aprile 2026 - 15:55 | Redazione
Si chiude la prima frazione di gioco del turno odierno con Reggina ed Enna a riposo, ma tutte le altre in campo. La capolista Nissa è in vantaggio grazie al gol di Rapisarda sull’ottavo assist in tredici gare giocate di Alagna. Il Gela ha perso in poco meno di venti minuti per infortunio i due giocatori migliori Balde e Maltese. In vantaggio anche il Savoia, mentre l’Athletic Palermo pareggia contro la Gelbison.
I risultati del primo tempo
Favara – Acireale 0-1
Gelbison – Athletic Palermo 1-1
Nissa – Gela 1-0
Ragusa – Nuova Igea Virtus 0-0
Sambiase – Paternò 0-0
Savoia – Messina 1-0
Vibonese – Sancataldese 0-1
Milazzo – Vigor Lamezia ore 16,00
Reggina – Enna (15 aprile)