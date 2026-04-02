Serie D, i risultati del primo tempo: nessuno favorevole alla Reggina

Si chiude la prima frazione di gioco del turno odierno con Reggina ed Enna a riposo, ma tutte le altre in campo. La capolista Nissa è in vantaggio grazie al gol di Rapisarda sull’ottavo assist in tredici gare giocate di Alagna. Il Gela ha perso in poco meno di venti minuti per infortunio i due giocatori migliori Balde e Maltese. In vantaggio anche il Savoia, mentre l’Athletic Palermo pareggia contro la Gelbison.

I risultati del primo tempo

Favara – Acireale 0-1

Gelbison – Athletic Palermo 1-1

Nissa – Gela 1-0

Ragusa – Nuova Igea Virtus 0-0

Sambiase – Paternò 0-0

Savoia – Messina 1-0

Vibonese – Sancataldese 0-1

Milazzo – Vigor Lamezia ore 16,00

Reggina – Enna (15 aprile)