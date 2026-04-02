Reggina: ci si aggrappa alla fortuna, si spera negli inciampi degli altri e nell’equilibrio del campionato

Puntare sulle disgrazie altrui è molto triste, ma è anche l'unica strada percorribile per tentare di agguantare la prima posizione

La Reggina oggi non scenderà in campo nel turno pre-pasquale di Serie D. Gli amaranto, però, seguiranno con grande attenzione i risultati delle tre squadre che li precedono in classifica. La Nissa, avanti di tre punti, ospita il Città di Gela. Il Savoia, che ha un punto in più rispetto alla formazione calabrese, affronta il Messina. L’Athletic Palermo, anch’esso a +1, sarà invece impegnato sul campo della Gelbison. Reggina-Enna rinviata al 15 aprile.

Per la squadra amaranto si tratta di una giornata di attesa, ma anche di speranza. Per riaprire davvero la corsa servirebbero risultati contro pronostico, uno scenario non semplice. Eppure, proprio questo campionato ha dimostrato più volte che gli equilibri possono saltare da una domenica all’altra. La stessa Reggina ne sa qualcosa: al momento è la migliore del girone di ritorno con 26 punti conquistati in 12 partite, ma ha rallentato nel momento decisivo, fermandosi sul pari contro il Messina e incassando sconfitte pesanti contro Vigor Lamezia e Acireale.

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Credere nell’impresa resta complicato, ma in questa fase del campionato è quasi un obbligo continuare a farlo. Sperare nelle disgrazie altrui è molto triste, ma è anche l’unica strada possibile per tentare di agguantare quella prima posizione mai conquistata in tre anni di serie D. Dando per scontato che nelle cinque partite restanti gli amaranto riescano a fare bottino pieno.

Dopo la sosta forzata gli uomini di Torrisi si preparano a tre gare in una settimana: il 12 aprile sul campo del Gela, il 15 al Granillo contro l’Enna nel recupero della sfida rinviata, e infine il 19 aprile ancora in casa contro il Paternò. Un trittico ravvicinato che potrebbe indirizzare in modo definitivo il finale di stagione… guardando sempre e purtroppo, a quello che succede sugli altri campi.