Serie D: tutti in campo tranne Reggina ed Enna. Il programma e la classifica
Gli amaranto seguiranno con attenzione la giornata, sperando in qualche passo falso
02 Aprile 2026 - 09:42 | Redazione
Il campionato di serie D torna in campo per il turno di infrasettimanale che però rappresenta più un anticipo essendo in prossimità delle festività pasquali. Sono cinque le giornate che mancano alla chiusura della stagione e i giochi nel girone I sono ancora apertissimi sia in testa che in coda. Su richiesta dell’Enna che ha due calciatori impegnati con la Rappresentativa, la Reggina osserverà un turno di riposo, giocheranno tutte le altre.
Il programma della giornata
Favara – Acireale
Gelbison – Athletic Palermo
Nissa – Gela
Ragusa – Nuova Igea Virtus
Sambiase – Paternò
Savoia – Messina
Vibonese – Sancataldese
Milazzo – Vigor Lamezia
Reggina – Enna (15 aprile)
La classifica
- Nissa 56
- Athletic Palermo 54
- Savoia 54
- Reggina 53
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 45
- Sambiase 45
- Milazzo 42
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Vibonese 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18