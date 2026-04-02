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Serie D: tutti in campo tranne Reggina ed Enna. Il programma e la classifica

Gli amaranto seguiranno con attenzione la giornata, sperando in qualche passo falso

02 Aprile 2026 - 09:42 | Redazione

Reggina Acireale

Il campionato di serie D torna in campo per il turno di infrasettimanale che però rappresenta più un anticipo essendo in prossimità delle festività pasquali. Sono cinque le giornate che mancano alla chiusura della stagione e i giochi nel girone I sono ancora apertissimi sia in testa che in coda. Su richiesta dell’Enna che ha due calciatori impegnati con la Rappresentativa, la Reggina osserverà un turno di riposo, giocheranno tutte le altre.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Acireale

Gelbison – Athletic Palermo

Nissa – Gela

Ragusa – Nuova Igea Virtus

Sambiase – Paternò

Savoia – Messina

Vibonese – Sancataldese

Milazzo – Vigor Lamezia

Reggina – Enna (15 aprile)

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 56
  2. Athletic Palermo 54
  3. Savoia 54
  4. Reggina 53
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 45
  7. Sambiase 45
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Vibonese 31
  13. Acireale 29
  14. Ragusa 29
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

RegginaReggio Calabria Calcio