Serie D: tutti in campo tranne Reggina ed Enna. Il programma e la classifica

Il campionato di serie D torna in campo per il turno di infrasettimanale che però rappresenta più un anticipo essendo in prossimità delle festività pasquali. Sono cinque le giornate che mancano alla chiusura della stagione e i giochi nel girone I sono ancora apertissimi sia in testa che in coda. Su richiesta dell’Enna che ha due calciatori impegnati con la Rappresentativa, la Reggina osserverà un turno di riposo, giocheranno tutte le altre.

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Il programma della giornata

Favara – Acireale

Gelbison – Athletic Palermo

Nissa – Gela

Ragusa – Nuova Igea Virtus

Sambiase – Paternò

Savoia – Messina

Vibonese – Sancataldese

Milazzo – Vigor Lamezia

Reggina – Enna (15 aprile)

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La classifica