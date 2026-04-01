Reggina, Torrisi: ‘La piazza di Reggio non ha bisogno di messaggi. Ricordate Brindisi-Cavese?’

L’analisi di mister Torrisi sulla vittoria contro l’Athletic Palermo: “Una vittoria pesante, complicata, contro un avversario che ha dimostrato il suo valore in lungo e in largo essendo stato primo in classifica per molto tempo. Abbiamo fatto una rincorsa incredibile, eravamo distantissimi dalle prime posizioni proprio dopo quella sconfitta interna con l’Athletic Palermo. I calciatori fino ad oggi hanno fatto il massimo di quello che potevano fare.

Risultati alla mano dicono che il nostro percorso lascia pochi equivoci, nel girone di ritorno eravamo dietro per punti solo al Palermo e oggi siamo due punti avanti, quindi tutto quello che hanno fatto i ragazzi, comprese le cose che purtroppo non sono venute per come volevamo e speravamo fanno parte di questo percorso. Certo, quando incappi in sconfitte inaspettate da noi pesano di più, proprio per quel divario iniziale, ma fino ad oggi abbiamo fatto qualcosa di importante. Sarebbe straordinario se si vincesse il campionato.

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La piazza di Reggio non ha bisogno di messaggi, noi rispondiamo sul campo soprattutto ai nostri tifosi che non ci hanno potuto seguire in questa trasferta, ma vicini con il cuore, l’anima. Giocare per la Reggina, con la Reggina, è diverso con il massimo rispetto per le altre squadre. Non era facile vincere questa partita, soprattutto dopo quanto speso mercoledi scorso con la Nuova Igea Virtus. Questa vittoria ci dà autostima e consapevolezza e ci consente di uscire da un momento diciamo critico dopo la sconfitta con l’Acireale.

Cinque partite alla fine? Ricordo sempre la prima conferenza stampa fatta a Reggio, la ricordo benissimo. Tre anni fa Brindisi-Cavese, tre giornate dalla fine, il Brindisi è dietro di sei punti, vince lo scontro diretto e poi hanno fatto lo spareggio. Quindi perseveriamo fino a quando la matematica non ci condanna, abbiamo l’obbligo di lottare partita per partita, ho sempre detto che la classifica si dovrà vedere il 3 maggio, il campionato dice che si possono perdere punti con tutti. Noi dobbiamo farci trovare pronti”.