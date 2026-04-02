Serie D, Nissa-Gela oggi in campo: dove e come vedere la partita

Nessun risultato è scontato, in un campionato che ha spesso ribaltato pronostici e gerarchie

La Nissa arriva alla sfida con il Gela da nuova capolista del girone I di Serie D, dopo il netto successo sulla Sancataldese e il contemporaneo ko dell’Athletic Palermo contro la Reggina. Un sorpasso maturato al termine di un lungo inseguimento, che adesso cambia gli equilibri in vetta e consegna ai siciliani un vantaggio pesante a cinque giornate dalla fine.

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Calendario alla mano, la squadra del presidente Giovannone sembra avere oggi qualcosa in più nella corsa al successo finale. Ma in un campionato che fin qui ha spesso ribaltato pronostici e gerarchie, parlare di verdetti appare ancora prematuro. Ogni passaggio può diventare decisivo e proprio per questo Nissa-Gela assume il peso di uno snodo importante nella lotta al vertice.

A osservare con grande attenzione ci sarà anche la Reggina. Gli amaranto, infatti, non scenderanno in campo in questo turno e seguiranno da spettatori interessati l’evoluzione della giornata, con uno sguardo rivolto soprattutto al “Marco Tomaselli”, dove il match tra Nissa e Gela è in programma oggi, giovedì 2 aprile, alle ore 15. La gara sarà visibile in streaming sui canali di Nova TV Italia.