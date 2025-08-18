Reggina, c’è il nuovo Club Manager: ufficiale Antonio Cormaci. Il comunicato

Così come avevamo anticipato qualche settimana addietro, la Reggina ha un nuovo Club Manager, è il reggino Antonio Cormaci.

“AS Reggina 1914 comunica l’ingresso di Antonio Cormaci nell’organigramma con la qualifica di Club Manager. Tale figura rappresenta un ulteriore tassello dello staff societario, con il compito di collaborare per rafforzare la vicinanza del club alla città.

La scelta di Antonio nasce dalla sua esperienza imprenditoriale e calcistica, unita alla passione per l’Amaranto. Si occuperà del coordinamento di alcune attività organizzative e sportive, con particolare attenzione alla supervisione degli eventi promossi dal club.

Sono profondamente orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte della grande famiglia della Reggina – dichiara Cormaci –. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al patron Ballarino, al presidente Minniti e al vice presidente Vitale per la fiducia e l’onore concessomi nell’invitarmi ad entrare in questo storico e prestigioso club. Il mio più grande auspicio è quello di riuscire a dare un contributo concreto e appassionato ai colori amaranto, mettendo a disposizione impegno, idee ed energia, con la ferma volontà di rendermi utile e di onorare questa maglia“.