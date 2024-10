Reggina, anche l’e-commerce adesso è realtà. I dettagli

La possibilità di acquisto anche per i tifosi amaranto che non vivono a Reggio

Si alza il sipario. L’e-commerce è adesso realtà. In parallelo con l’inaugurazione del primo store ufficiale della Reggina (la nuova “Casa Amaranto”) la società solleva il velo anche del “negozio” online. Uno spazio virtuale in cui il tifoso amaranto, accedendo da qualsiasi parte del mondo, può acquistare innumerevoli prodotti.

Dalle divise ufficiali da gara ai più disparati gadget, passando per sciarpe, cappelli e molto altro ancora. Ecco il link per accedere (CLICCA per accedere direttamente):

https://shop.reggina1914.it

Leggi anche