Inaugurazione store Reggina, Gallo: “Farei di tutto per rendere felici questi tifosi meravigliosi”

Piazza Duomo gremita per l’inaugurazione dello store amaranto, Reggio Calabria abbraccia i giocatori amaranto, il tecnico Cevoli, la società e gli ex storici presenti all’evento. Le parole del presidente Gallo.

“Oggi è una giornata importante, i tifosi possono trovare lo store nel cuore della città, cosi come presto troveranno la sede. Credo intorno al 20 maggio presenteremo la nuova sede. Ringraziamenti a me ? Dico sempre che non ho fatto nulla, i ringraziamenti devono andare ai giocatori. Situazione Granillo? Siamo a buon punto, gli ultimi problemi burocratici sono stati risolti. S.Agata? Reggina parteciperà per vincere il bando, perchè è la casa di questa squadra e deve continuare a esserlo.

Il marchio è il cognome della società, è stata una delle prime cose che andava risolte come lo store. Play-off? Ci siamo arrivati con merito, senza i 4 punti di penalizzazione saremmo stati ancora più su in classifica. Ce li giocheremo con impegno e determinazione, per riuscire a dare una gioia a questi tifosi meravigliosi. L’inno verrà acquistato dal club, cosi sarà ufficialmente l’inno della Reggina sotto tutti i punti di vista”.