Inaugurazione Reggina, bagno di folla al Duomo. Cevoli acclamato dai tifosi

Piazza Duomo gremita per l’inaugurazione dello store amaranto, Reggio Calabria abbraccia i giocatori amaranto e il tecnico Cevoli. Cori per Strambelli e Bellomo in modo particolare, gli applausi dei tifosi vanno soprattutto al tecnico amaranto, acclamato con cori e saluti.

