Post elezioni, Ripepi: ‘Il seggio di Pazzano sarà sub iudice, faremo ricorso’. E sulla giunta…

Il voto è chiuso, ma non per tutti. Massimo Ripepi, consigliere comunale neoeletto a Reggio Calabria con Alternativa Popolare, torna sull’esito delle ultime elezioni comunali e annuncia il ricorso dopo l’attribuzione del seggio a Saverio Pazzano.

Al centro del dibattito c’è il risultato della lista La Strada, che ha superato la soglia del 3% per pochi voti, ottenendo così il seggio che, secondo Ripepi, sarebbe spettato ad Alternativa Popolare.

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Il risultato di Alternativa Popolare

Ripepi parte dal dato politico. Alternativa Popolare, spiega, ha ottenuto un risultato importante, portando in Consiglio comunale il proprio rappresentante e sfiorando il secondo seggio.

Un risultato che, secondo il consigliere comunale, premia il lavoro dell’intera squadra.

“Emiliano Imbalzano ha avuto un risultato eccezionale, oltre 1000 voti. È rimasto con l’amaro in bocca, ma ha fatto un grandissimo risultato insieme a tutta la lista”.

Ripepi ringrazia anche gli altri candidati, sottolineando il lavoro svolto durante la campagna elettorale e il contributo dato al risultato finale della lista.

Il seggio a Pazzano e il ricorso annunciato

Il punto più delicato riguarda l’assegnazione del seggio a Saverio Pazzano. Ripepi contesta il dato finale e sostiene che il superamento della soglia del 3% da parte de La Strada sia avvenuto per appena sette voti.

Una differenza che, secondo il consigliere comunale, non sarebbe confermata dai conteggi effettuati da Alternativa Popolare.

“Loro hanno superato la soglia che li ha portati alla ripartizione. Hanno preso il ventiquattresimo seggio, che era il nostro, per sette voti”.

Da qui la scelta di andare avanti con il ricorso.

“Dai nostri conteggi risulta che questi sette voti non ci sono. Anzi, ce ne sono in meno. Ecco perché dico che è sub iudice”.

Ripepi spiega che il gruppo sarebbe già al lavoro e che i rappresentanti di lista avrebbero individuato il punto critico.

“Abbiamo già identificato subito dov’è il problema. Non posso dare i particolari, ma siamo al lavoro da subito”. Leggi anche

Nessuno scontro personale con Pazzano

Pur annunciando il ricorso, Ripepi sottolinea la stima per Saverio Pazzano, riconoscendogli il lavoro svolto in questi anni dai banchi dell’opposizione.

“Saverio lo sa, io ho una grande stima nei suoi confronti. Ha fatto un’opposizione insieme a noi dall’altra parte, sempre costruttiva e molto precisa. Pazzano è una persona che serve a questa città. Tutti coloro che si spendono in politica, al di là delle posizioni ideologiche, servono per dare vita alla città”.

I primi giorni di Cannizzaro sindaco

Ripepi analizza anche i primi passi del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro. Secondo il consigliere comunale, in questa fase il primo cittadino si sta concentrando sugli atti più urgenti.

Il nodo, secondo Ripepi, è che alcuni problemi centrali della città potranno essere affrontati solo dopo la formazione della giunta.

“Acqua, spazzatura e strade sono argomenti importanti. Ma non poteva trovare una soluzione prima che ci fosse la giunta”.

Il consuntivo come primo ostacolo

Secondo Ripepi, uno dei primi temi che la nuova amministrazione dovrà affrontare sarà quello del consuntivo. Il consigliere comunale punta il dito contro la precedente amministrazione, sostenendo che il documento non sia stato approvato con il parere dei revisori dei conti.

“La giunta appena arriva, la prima cosa deve vedere questo consuntivo e deve chiamare i revisori dei conti per capire perché non hanno dato il parere”.

Per Ripepi, senza quel passaggio l’attività amministrativa rischia di partire con un freno.

“Senza quella votazione non può partire”.

Circoscrizioni e rappresentanza nei territori

Altro tema toccato da Ripepi è quello delle circoscrizioni. Il consigliere comunale ne sottolinea il valore politico e amministrativo, soprattutto in una città estesa come Reggio Calabria.

Secondo Ripepi, i consiglieri di circoscrizione potranno avere un ruolo importante nel collegamento tra cittadini, giunta, sindaco e Consiglio comunale.

“Saranno preziosissimi perché aiuteranno i consiglieri comunali, la giunta e il sindaco a intercettare le esigenze dei cittadini”.

Ripepi richiama anche la necessità di prestare attenzione ai territori più periferici e ai borghi, citando zone come Mosorrofa, San Salvatore e Vinco.

Il Ponte sullo Stretto e l’impatto economico

Nel suo intervento Ripepi ribadisce anche la propria posizione favorevole al Ponte sullo Stretto.

Si definisce “pontista convinto” e sostiene che l’opera potrebbe avere ricadute economiche immediate per Reggio Calabria, Messina, Villa San Giovanni e per le due città metropolitane.

“Se riuscissimo a spiegare ai reggini l’impatto economico del Ponte sullo Stretto, sarebbero d’accordo tutti”.

Capitolo giunta, Ripepi: ‘Sono al servizio della città’

Intanto il neo sindaco è al lavoro per la formazione della giunta. Che giunta sarà, ci sarà spazio anche per Ripepi?