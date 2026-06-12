Regione Calabria, Falcomatà: ‘Maxi-taglio da 92 mln a welfare, ambiente e scuola’ – VIDEO

Duro attacco di Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale della Calabria, contro le ultime decisioni della Giunta Occhiuto. Al centro della polemica ci sono alcune rimodulazioni di risorse regionali, finite all’attenzione della Commissione Bilancio.

Secondo Falcomatà, dietro provvedimenti presentati come positivi, perché destinati a finanziare misure su microcredito, borse di studio e digitalizzazione, si nasconderebbe in realtà un pesante taglio ad altri settori strategici per la Calabria.

Il consigliere regionale ha spiegato di essere stato convocato in Commissione Bilancio per esaminare la scelta della Regione di destinare fondi a specifici programmi.

Una scelta che, in apparenza, potrebbe sembrare positiva. Ma, secondo Falcomatà, il compito dei consiglieri regionali è quello di verificare cosa ci sia realmente dietro ogni provvedimento.

Una cifra che, secondo l’esponente dell’opposizione, colpirebbe diversi ambiti: trasporti, ambiente, cultura, servizi sociali, scuole, edilizia pubblica, asili nido e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Nel dettaglio, Falcomatà parla di 600 mila euro tagliati alla costruzione e realizzazione di treni, 2 milioni per l’ammodernamento della rete fognaria, 27 milioni per incentivi alla green economy e alla blue economy.

A questi, secondo quanto denunciato dal consigliere regionale, si aggiungerebbero 6 milioni tagliati alla cultura, 1 milione ai contributi per gli asili nido, 3 milioni ai Comuni per l’edilizia residenziale pubblica e 22 milioni per i servizi socio-assistenziali.

Falcomatà cita poi altri capitoli:

“3 milioni di euro tagliati alle famiglie calabresi per i centri estivi e il micronido, 1 milione per i costi di accessibilità alle scuole per bambini e ragazzi sulla sedia a rotelle e ben 15 milioni di euro per la prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico e per il ripascimento delle coste”.