Reggina-Como: prevendita fiacca, Granillo semivuoto?

Quell’entusiasmo vissuto durante tutto il girone di andata è solo un lontano ricordo. I risultati e probabilmente anche le vicende extra campo stanno fortemente condizionando l’interesse da parte della gente verso la Reggina e così per la penultima gara interna della stagione al Granillo, la terzultima di campionato, è molto probabile che il colpo d’occhio sarà desolante. La batosta degli ulteriori quattro punti di penalizzazione potrebbe aver dato il colpo di grazia anche se in realtà è proprio nel momento del bisogno che ci si dovrebbe avvicinare maggiormente. Ma ognuno è libero di fare come meglio crede e le scelte non possono essere contestate, certamente dispiace vedere così poco pubblico allo stadio. Ad oggi sono solamente 2400 circa i biglietti staccati che si vanno ad unire ai 4130 abbonati.

