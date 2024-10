Reggina-Como, Stellone: ‘Felicissimo per Denis. Positivo il debutto dei giovani’

Gli amaranto salutano il Granillo con una sconfitta pesante, passa il Como per 4a1. Per la formazione di Stellone, l’unica nota positiva è il gol dell’attaccante argentino assieme all’esordio dei giovani Paura e Foti nella ripresa.

Al termine della gara, le parole del tecnico amaranto.

“Le statistiche raccontano di un’altra partita rispetto al risultato. Abbiamo tenuto palla e costruito diverse occasioni, noi non le abbiamo sfruttate e il Como si. Il debutto di Franco è stato positivo, sono felicissimo per il gol di Denis, il giocatore più anziano in rete nella storia della B. Nella prima mezz’ora la squadra ha fatto bene, poi è arrivato il primo gol sulla scivolata di Adjapong.

“La partita di oggi contava poco anche se volevamo vincere. Noi abbiamo creato, il Como ha segnato. Ejjaki anche oggi ha fatto bene, i giovani prima o poi bisogna farli debuttare. A loro ho detto di giocare sereni, senza preoccupazioni, magari a Brescia ne faremo debuttare altri. Sono soddisfatto della stagione, i ragazzi hanno fatto benissimo. Avevo promesso di dare spazio ai giovani nel finale di stagione, tutti hanno vissuto quel periodo brutto di risultati negativi, ora completeremo il cerchio con Aglietti a Brescia.”