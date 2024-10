Reggina, conferme su Castiglia. Domani la firma

Adesso ci siamo davvero. Ivan Castiglia è sempre più vicino al ritorno a Reggio Calabria. Come riportato su alfredopedullà.com, infatti, nel pomeriggio odierno Reggina e Triestina hanno perfezionato lo scambio fra il centrocampista silano e Carmelo Maesano. Con il giocatore classe ’88 che, secondo quanto poi raccolto dalla nostra redazione, sarebbe già in viaggio verso la città dello Stretto.

Domani, infatti, dovrebbe arrivare la firma e l’ufficializzazione da parte del club di Via Petrara del ritorno di Ivan in amaranto. Per una trattativa che ha subito l’accelerata decisiva nelle ultime 48 ore, grazie anche alla grandissima voglia del calciatore di ritornare in Calabria.

M.O.