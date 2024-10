Reggina, Conson: “Bilanci si fanno a fine campionato”

Reggina che non va oltre il pareggio contro la Paganese ultima in classifica, amaranto in inferiorità numerica dal finale del primo tempo per la doppia ammonizione a Baclet.

Le parole del capitano amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Non sono campi semplici, abbiamo affrontato una squadra che ha dato tutto. Nell’occasione dell’espulsione siamo stati ingenui. Il pareggio serve a poco ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, un punto è meglio di zero. Ora testa bassa e lavorare, recuperiamo le energie e ci prepariamo al rientro in campionato dopo il turno di pausa. E’ vero, il tempo inizia a scarseggiare, ma le somme si devono tirare alla fine del campionato. La penalizzazione pesante non deve essere un alibi”.

