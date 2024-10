Reggina, convocati e probabile formazione: duelli in mediana e attacco

Circa ventiquattr’ore e sarà Reggina-Virtus Francavilla. Gli amaranto, infatti, domani ospiteranno la compagine pugliese alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo, nella speranza che si ritorni a vincere e segnare al Granillo. Come approfondito in settimana da CityNow, Bianchimano e soci in casa sono a secco di reti su azione da tre mesi e mezzo: serve, dunque, un’inversione di rotta.

Ventiquattro i calciatori a disposizione di Agenore Maurizi, i cui convocati sono stati diramati pochi minuti fa dalla società amaranto. Di seguito l’elenco completo:

Amato, Armeno, Arras, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Castiglia, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, Laezza, Licastro, Marino, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sparacello, Tulissi, Turrin

Fuori lista, quindi, restano gli infortunati di lungo corso Sciamanna e Garufi, oltre ad Adriano Mezavilla, come detto fuori dai pieni del tecnico di Colleferro.

Probabile formazione

Come annunciato dallo stesso Maurizi in conferenza stampa, sono tre i ballottaggi che verranno sciolti, probabilmente, a ridosso del fischio d’inizio. I duelli, a cui l’ex Lupa Roma ha accennato nell’incontro con la stampa di stamani, riguardano senza dubbio la terza maglia da titolare del centrocampo, dove ad essere sicuri del posto sono solo Castiglia e Marino. La certezza, comunque, è che non sarà Provenzano a partire dal primo minuto: lotta serrata, dunque, fra Fortunato e Giuffrida, con l’ex Vibonese in leggero vantaggio.

In difesa, invece, potrebbe essere nuovamente proposto Auriletto, apparentemente destinato a mandare panchina Danilo Pasqualoni, ad affiancare Laezza e Ferrani nella linea a tre. In avanti, potrebbe scoccare l’ora di Falou Samb: il giovane attaccante senegalese, che ha ben impressionato nello spezzone disputato contro il Fondi, dovrebbe scalzare Sparacello. Il ballottaggio fra i due, comunque, verrà sciolto solo poco prima del fischio d’inizio.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Auriletto, Ferrani, Laezza, Hadziosmanovic, Marino, Castiglia, Giuffrida, Armeno, Bianchimano, Samb. Allenatore: Agenore Maurizi

A disposizione: Licastro, Turrin, Gatti, Pasqualoni, Fortunato, Amato, Provenzano, Tulissi, Arras, Bezziccheri, Condemi, Sparacello, Franchi.

Ballottaggi: Auriletto-Pasqualoni 65%-35%, Giuffrida-Fortunato 51%-49%, Samb-Sparacello 55%-45%

Indisponibili: Sciamanna, Garufi

Squalificati: Nessuno

Altri: Mezavilla

m.o.