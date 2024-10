Reggina, convocati e probabile undici: Maurizi s’affida all’usato sicuro

Tre punti per chiudere il discorso salvezza ed iniziare a pensare al futuro. Agenore Maurizi s’avvia a giocare quella che, probabilmente, si può considerare come una delle partite decisive della sua gestione. Il tecnico di Colleferro in conferenza stampa ha annunciato di volersi affidare a coloro che, in questo ultimissimo scorcio di campionato, si giocheranno un pezzo del proprio futuro a Reggio Calabria.

LE ULTIME – Ancora indisponibile Andrea Bianchimano, infortunatosi contro il Lecce, al pari di Castiglia e Garufi. Rientra, invece, Adriano Mezavilla, dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il match di Bisceglie. Questi, comunque, i 23 convocati per la compagine dello Stretto:

Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, Mezavilla, Pasqualoni, Provenzano, Samb, Sciamanna, Sparacello, Tulissi, Turrin

PROBABILE FORMAZIONE – Praticamente deciso lo schieramento che fronteggerà i siciliani, già retrocessi da tempo. Davanti a Cucchietti ci saranno certamente Laezza, Pasqualoni e Ferrani. In mezzo, invece, quotazioni altissime per Adriano Mezavilla, che dovrebbe andare a ricomporre la “mediana d’esperienza”, spesso proposta nelle ultime settimane, insieme a Giuffrida e La Camera. Conferma sia per la coppia offensiva formata da Sciamanna e Sparacello, sia ovviamente per gli esterni Hadziosmanovic ed Armeno.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Laezza, Ferrani, Pasqualoni; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Sparacello, Sciamanna. ALLENATORE: Agenore Maurizi. A DISPOSIZIONE: Auriletto, Bezziccheri, Condemi, Fortunato, Franchi, Gatti, Licastro, Marino, Provenzano, Samb, Tulissi, Turrin.

BALLOTTAGGI: nessuno

SQUALIFICATI: nessuno

INFORTUNATI: Bianchimano (distrazione al retto femorale, possibile rientro per la 37^), Garufi (rottura legamento crociato, stagione finita), Castiglia (lesione legamento crociato, stagione finita).