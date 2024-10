Reggina: è il giorno della Coppa Italia, ma anche dell’esterno destro

Quasi una sorta di ammissione quella del Ds Taibi riguardo il prossimo arrivo in amaranto. Dopo la cessione ufficiale di Desiderio Garufo, la Reggina farà registrare un altro ingresso muovendo così un tassello alla volta tra entrate ed uscite la casella degli Over. Mario Situm sarà l’esterno che condividerà la fascia destra con Gabriele Rolando, quest’ultimo uno dei migliori in campo in occasione dell’esordio stagionale in quel di Salerno.

E secondo quanto riporta alfredopedulla.com, il calciatore arriverà a Reggio Calabria nella giornata di oggi, dopo aver rescisso il suo contratto con il Kayserispor. Da La Spezia dicono sia stato uno dei più forti esterni che abbiano mai visto con la maglia dei liguri.