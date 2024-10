Reggina-Teramo: la probabile formazione amaranto

Per la gara di Coppa Italia, spazio a chi ha giocato meno

Si torna al Granillo. Una lunga attesa dopo una stagione interrotta e sette mesi più tardi si può nuovamente vedere la Reggina giocare nel proprio stadio. Che si presenta rinnovato in molti aspetti, quello più evidente riguarda i due settori di curva con il riposizionamento dei seggiolini.

Leggi anche

I ragazzi di mister Toscano a tre giorni dalla sfida in campionato contro il Pescara, scendono in campo per la gara di Coppa Italia contro il Teramo, squadra che all’esordio stagionale ha superato il quotato Palermo. Spazio tra gli amaranto ha chi ha giocato meno, possibile questo schieramento:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Delprato, Stravropoulos; Peli, Bianchi, Folorunsho, Di Chiara; Mastour; Lafferty, Bellomo. All. Toscano