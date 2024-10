Reggina, si punta a ricomporre la coppia gol del Novara?

Attacco esperto, non più giovanissimo, ma con tanti gol realizzati in carriera

Manovre di mercato che proseguono. Massimo Taibi lavora per rinforzare ulteriormente la squadra e sotto indicazioni del tecnico Toscano, sta tentando l’affondo su due calciatori che l’allenatore reggino ha già avuto nella grande cavalcata con il Novara. Già detto di Felice Evacuo, sul quale c’è una buona concorrenza, pare che l’intenzione sia quella di ricomporre la coppia di attacco della squadra piemontese che allora vinse il campionato.

29 gol in due, 14 messi a segno appunto da Evacuo e 15 da Pablo Andres Gonzalez, sarebbe questo l’altro obiettivo per il reparto offensivo. Non più giovanissimi ma garanzia assoluta per una categoria che anche nella passata stagione ha esaltato le qualità realizzative di tanti giocatori avanti con l’età, ma sempre puntuali e pronti nel momento in cui c’è da mettere la palla in rete.

Leggi anche

Leggi anche