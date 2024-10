Reggina: De Falco e Baclet in uscita, ma prima di loro potrebbe salutare un altro big

Con l’arrivo certo di Sounas e quello assai probabile di Nicolò Bianchi, diventa improbabile la conferma per De Falco, comunque sotto contratto con la Reggina anche per la prossima stagione. Su di lui e soprattutto Baclet la società amaranto non punta per il campionato che verrà ed allora si spera che opportunità di mercato possano creare i presupposti per le loro cessioni.

Potrebbero non essere gli unici big arrivati lo scorso gennaio ad andare via. Il Ds Taibi ha parlato di Strambelli e Bellomo come punti di forza della prossima Reggina, aggiungendo che comunque l’imprevedibilità del mercato potrebbe portare a situazioni nuove. Ed infatti soprattutto per il mancino negli ultimi giorni si è fatta insistente la voce di un interessamento serio del Catanzaro, guidato da quel tecnico Auteri che Strambelli lo ha avuto già a Matera. Il mercato è lungo e le novità potrebbero registrarsi da un momento all’altro.

