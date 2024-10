Reggina, pronti altri due annunci. Si avvicina il ritiro

Difesa che inizia a prendere forma. Davanti all’estremo difensore Guarna, al momento c’è sicuramente Gasparetto e tra qualche giorno, non oltre questa settimana, Andrea Cristini, operazione già conclusa che attende solo di essere ufficializzata. Per ammissione del DS Taibi l’unico reparto che necessitava di immediatezza era proprio quello arretrato, per questo motivo i primi movimenti in entrata hanno riguardato proprio la difesa.

Può ritenersi conclusa anche l’operazione che porterà alla Reggina il mancino Bresciani, classe 97, di proprietà del Livorno lo scorso anno in forza al Ravenna. Per la conclusione di questa settimana dovrebbero essere questi gli unici due annunci. Per i vari Liotti, Nicolò Bianchi e Bertolo tutto rinviato alla prossima.

Intanto si avvicina la data del raduno previsto per il 13 di luglio.

