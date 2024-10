Reggina, Coralli saluta: “Tifosi commoventi”. Mercato, cosa fare con i pezzi pregiati?

Il capitano ai saluti. Le strade di Coralli e della Reggina si separano, l’esperto centravanti (tra i protagonisti indiscussi della salvezza centrata dagli amaranto), leader dentro e fuori dal campo, conclude la sua esperienza in riva allo Stretto dopo appena una stagione.

Con il seguente messaggio apparso sulla sua pagina Facebook il Cobra ha salutato Reggio Calabria.

Ecco il testo integrale:

“16 giugno 2017 queste sono le mie ultime parole che potrò scrivere X Voi Reggini, mi avete regalato tanto, mi avete fatto sentire subito a casa mia, e voglio farvi una confidenza che fino ad ora ho fatto solo a poche persone, il 18 agosto 2016 sono sceso dall’aereo x venire a far parte di questa meravigliosa squadra e adesso ve lo posso dire che ho pianto, come mi sto commuovendo x scrivere queste due righe, dire addio a questa società x me è molto difficile, è stato un anno fantastico ricco di emozioni, ho conosciuto persone fantastiche, voglio ringraziare x primo il direttore GABRIELE MARTiNO, la famiglia PRATICO’ che hanno creduto in me, io ho onorato questa maglia come fosse parte di me, me la sono sentita addosso come fosse una mia “seconda pelle”! non c’è cosa più sincera dello sguardo del CAPITANO che guarda la CURVA SUD, ogni volta che vi guardavo il cuore mi batteva forte perché essere il Vostro CAPITANO è stata una cosa che mi porterò x sempre con me, mi avete regalato emozioni fortissime, mentre salivo le scale x entrare in campo la mia emozione si faceva sempre più forte, venire ad esultare sotto a VOI è un ricordo che mi fa scendere le lacrime perché vorrei ancora poterlo fare, ma invece rimane solo una fantastico Sogno… quindi non mi rimane altro che chiudere gli occhi e ricordare, ricordare tutti VOI…! ed è proprio vero che chi viene al sud piange due volte quando arriva e quando parte❤️! x sempre il vostro capitano coralli9″

LINEA VERDE – Salutato Coralli, rimane da capire cosa fare con gli altri pezzi pregiati della rosa, Botta, Porcino e De Francesco in particolare. Il neo d.s. amaranto Basile è stato chiaro in sede di presentazione (“E’ nostra intenzione ringiovanire la rosa e abbassare l’età media” aveva dichiarato) e la mancata conferma di Coralli è possibile leggerla in questo senso. Il centrocampista Botta rimane uno dei pochi elementi di esperienza e carisma attualmente presenti in rosa, possibile che l’ex Vicenza dunque rimanga a fare da chioccia ai compagni.

MERCATO, COSA FARE CON I BIG? De Francesco e Porcino sono senza dubbio i giocatori più cercati sul mercato ed elementi di categoria superiore, la società amaranto potrebbe fare cassa con entrambi e successivamente reperire sostituti adeguati. Sia per il centrocampista che per l’esterno, al momento non sono arrivate richieste ritenute soddisfacenti dal presidente Praticò e il d.s. Basile. Il mercato ha appena aperto i battenti, c’è tutto il tempo per avvicinare le richieste economiche alle offerte. In tutti e 2 i casi, è più che complicato pensare ad una permanenza a Reggio Calabria per un’altra stagione.