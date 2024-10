Reggina: la vera sorpresa è l’attaccante fortemente voluto da Toscano

Un parco attaccanti ricchissimo e di altissima qualità quello della Reggina. Purtroppo per Mimmo Toscano gli infortuni ne stanno condizionando la totale utilizzazione con Denis fuori da due gare per un problema al polpaccio e Doumbia sfortunatissimo ancora una volta ko, l’ennesimo da quando indossa la maglia amaranto. Titolare nel match contro la Vibonese si è dovuto fermare per una ricaduta che lo terrà fuori dal rettangolo di gioco ancora per un pò.

In silenzio e senza troppi riflettori puntati addosso, la vera sorpresa del reparto offensivo della Reggina è certamente Simone Corazza. Puntuale, cinico, micidiale sotto porta, nel derby di domenica ha messo dentro il suo quarto centro stagionale, pesante ancora una volta, a bersaglio per la quarta partita consecutiva. L’attaccante è stato fortemente voluto da mister Toscano, nonostante non riscuotesse grande clamore tra gli addetti ai lavori.

Nella classifica dei marcatori si colloca al secondo posto, alle spalle del solito Castaldo in testa con cinque realizzazioni.

