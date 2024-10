Reggina, Corazza: ‘Sto bene e sono a disposizione’

E’ venuta fuori la notizia che parlava di problemi fisici per Simone Corazza e quindi in dubbio la sua presenza in occasione del match contro la Viterbese. E’ lo stesso giocatore a fare una preziosa ed importante precisazione: “Si tratta di un piccolo affaticamento muscolare comunque superato, domenica sarò a disposizione per la sfida contro la Viterbese“. Lo ha dichiarato a “Vai Reggina”, trasmissione in onda sul canale telematico della società amaranto.

