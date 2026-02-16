Reggina, il Club Manager Cormaci: ‘Ci dobbiamo credere. Da ogni piccola cosa negativa…’

All’indomani del pareggio interno della Reggina contro il Messina, la lettera aperta del Club Manager Antonio Cormaci ai tifosi amaranto. Le scuse per la mancata vittoria e il ringraziamento per quanto fatto nella giornata del derby:

Leggi anche

“Ed eccoci qui il giorno dopo a rivivere a rivedere a sfogliare momenti non di una semplice partita ma della partita più significativa più sentita più attesa da chi come me prima di tutto e’ reggino.

Dopo L’ andata tutti avremmo voluto regalare una gioia ai nostri tifosi quei tifosi che ieri hanno dimostrato per l’ ennesima volta di essere di un’ altra categoria e che dal canto loro avevano già vinto prima che le squadre entrassero in campo, quei tifosi che intelligentemente e con grande spirito di appartenenza si sono riuniti ricompattati e sono diventati la nostra marcia in più in casa e fuori casa. Vedere quella Curva cantare incitare per novanta minuti la nostra squadra e’ una emozione indescrivibile come e’ ancor più bello vedere tutto lo stadio unito Curva e tribuna in piedi al novantesimo a spingere con tutte le forze possibili la squadra a cercare di vincerla la Partita.

GRAZIE GRAZIE PER TUTTO

Grazie per i vostri sacrifici che fate per creare quell’ atmosfera che ogni domenica al Granillo si respira, atmosfera da professionismo.

Siete il nostro orgoglio una tifoseria educata una tifoseria dai toni giusti una tifoseria che fa parlare di sé sempre e solo per cose positive e siete un esempio per L’ Italia intera per il TIFO VERO.

Noi ce la metteremo tutta per Vincere questo campionato fino all’ ultimo minuto con tutte le forze perché REGGIO CALABRIA merita il professionismo e li dovremo ritornare tutti assieme a gioire cantare e esultare.

Scusa Reggio scusaci Curva Sud se ieri non siamo riusciti a darvi quella gioia di vincere il derby, ma come già successo quest’anno da ogni piccola cosa negativa la Reggina si ricompatta ed esce più forte.

Abbiamo un unico obbiettivo e Ci dobbiamo Credere e lo dobbiamo raggiungere tutti assieme”.

‘FORZA REGGINA GRAZIE RAGAZZI GRAZIE REGGIO CALABRIA GRAZIE CURVA SUD’