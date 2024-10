Reggina: Il Corriere dello Sport indica due nomi per l’attacco

Con l’arrivo di Loiacono e l’eventuale conferma di Redolfi, il reparto arretrato dovrebbe essere chiuso, dopo aver chiuso quello di centrocampo. Per stessa ammissione del DS Taibi il completamento dell’organico avverrà con l’acquisizione di un esterno sinistro sicuro, se vi sono interessanti opportunità anche uno a destra e sicuramente con l’arrivo di un attaccante sul quale più volte si è detto la scelta non potrà essere sbagliata.

I nomi che circolano alla fine sono sempre quelli con il quotidiano nazionale Corriere dello Sport che ne rilancia due dei quali si parla da tempo: “Uno tra Felice Evacuo e Gianluca Litteri per accontentare le richieste di Mimmo Toscano”.

Rimane in piedi l’ipotesi di scambio con il Pisa per il trasferimento di Strambelli in Toscana e quello di Eusepi a Reggio.

