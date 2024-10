Reggina: campagna abbonamenti, difficile si realizzi il sogno di Gallo

“Sono 1383 le tessere sottoscritte dall’inizio della campagna abbonamenti 2019/20 “Questa vita la dedico a te”. Nella prima giornata sono stati emessi 143 abbonamenti.

Si ricorda che in attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est, sarà possibile sottoscrivere la nuova tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

In questa fase gli abbonati della scorsa stagione, potranno effettuare il cambio di settore/posto mantenendo lo status di “vecchio” abbonato: sarà possibile effettuare la variazione passando dalla Curva Sud/Tribuna Est in Tribuna Ovest.

Per sottoscrivere il nuovo abbonamento sarà necessario esibire il documento d’identità

Di seguito giorni e orari di apertura biglietteria a Piazza Duomo:

da martedi 30 luglio a sabato 3 agosto dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

domenica 4 agosto chiuso”.

Alla luce di come stia procedendo la campagna abbonamenti ed in attesa di capire quanti saranno i rinnovi dei circa 900 abbonati della Tribuna Est, la media quotidiana porta a pensare che quel sogno del presidente Luca Gallo di avere lo stadio con 10.000 tifosi abbonati, sarà difficilmente realizzabile.