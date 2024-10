Reggina, cosa modificherà Drago per la Juve Stabia?

E’ sicuramente presto per capire quello che mister Drago preparerà per la prossima sfida, ma di certo sappiamo bene che nel suo schieramento dovrà fare a meno del capitano Conson. La doppia ammonizione subita a Brindisi lo ha portato alla squalifica ed essendo in diffida, anche un solo giallo ne avrebbe impedito il suo impiego.

Il tecnico, sin dal suo insediamento, ha parlato di uno schieramento tattico chiaro e ben identificato, parlando di un organico che per caratteristiche può assumere solo un atteggiamento, il 4-3-3, variabile ma solo dal centrocampo in su e la certezza di una difesa a quattro. Forse uno dei motivi per i quali mister Cevoli ha visto interrompersi la sua esperienza sulla panchina amaranto, con il crollo in quel terribile primo tempo con il Catanzaro.

Ovvio che, alla luce di quanto si sta verificando in queste settimane, Drago dovrà capire dove e come intervenire. Perchè se l’attuale condizione atletica di alcuni calciatori impedisce uno sviluppo fluido di questo tipo di gioco, in attesa di tempi migliori, sarà necessario trovare delle alternative, anche se, dopo quanto detto nel momento in cui si è presentato alla piazza reggina, difficilmente prescinderà dalla sue convinzioni.