Reggina-Cosenza: l’onestà di Davide Dionigi nel racconto del match

Non c’è stata partita. La Reggina ha dominato per tutto il corso del match e dopo l’immediato vantaggio ha continuato a premere sull’acceleratore come se il risultato fosse sempre inchiodato sulla parità. Ha realizzato tre reti e ne avrebbe potuto mettere a segno almeno altre tre e con molta onestà l’ex Davide Dionigi ha sottolineato i meriti della squadra amaranto a fine gara: “La Reggina è la squadra che mi ha impressionato di più fra quelle viste fino al momento. C’è davvero poco da recrminare per la sconfitta, i nostri avversari sono stati superiori. In poche parole hanno meritato di vincere questo derby. L’aggancio di Rivas in occasione del primo gol è stato splendido, come l’assist di Ricci. La vittoria della Reggina è netta“.

