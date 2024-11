Reggina: Inzaghi spiazza tutti parlando della scena più bella al Granillo

Reduci da una immeritata sconfitta, uno stadio pieno ed un derby da giocarsi. Il campo poi mette in evidenza una superiorità schiacciante della Reggina nei confronti del Cosenza, un altro 3-0, il terzo consecutivo per un ruolino di marcia che al Granillo ha avuto inizio con il 4-0 sul Sudtirol. La squadra di Inzaghi in casa è una schiacciasassi, un vero rullo compressore che non lascia spazio e possibilità a qualsiasi avversario. Ma nella disamina ad un match che oltre ai tre punti ed alla straordinaria prestazione riconsegna il primato in classifica, il tecnico amaranto spiazza tutti parlando della scena più bella che non ha a che fare con una azione di gioco.

Leggi anche

La scena più bella secondo Inzaghi

“La scena più bella di oggi è vedere lo stadio in piedi per Ricci nel momento della sostituzione. So quanto può dare e oggi ha fatto 55 minuti straordinari. E’ un giocatore sottovalutato, ho scelto di metterlo titolare perché sapevo che avrebbe potuto fare una grande prestazione come poi ha fatto. Con il pubblico c’è stato spesso un rapporto complicato, ma so che può dare tantissimo, giocatore molto tecnico e quel lancio su Rivas era una giocata studiata che solo un mancino con qualità può fare”.