Reggina-Cosenza, Dionigi: “Sconfitta meritata, amaranto forti”

Nulla da fare per Re Davide. Davanti ai 15 mila del Granillo, la formazione di Inzaghi si esalta e conferma l’implacabile legge che l’ha vista spietata tra le mura amiche. Con i gol di Rivas in apertura di gara e Menez in avvio di ripresa, la Reggina mette le mani sul derby e si conferma in vetta alla classifica.

Le parole di Davide Dionigi, tecnico del Cosenza ed ex amaranto, al termine del derby perso.